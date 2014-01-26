СМИ: Весь черниговский "Беркут" оставил Киев

Об этом сообщил начальник черниговского УМВД Александр Михайлик во время встречи с журналистами 26 января возле здания областной администрации, передает местное издание ПіК.

Также Михайлик призвал граждан не подходить к зданию администрации и не осуществлять попыток штурма.

Читайте такжеРоссийский спецназ сегодня переоденут в Беркут и бросят на Майдан - ПарубийКроме того, начальник городского УМВД заявил, что свето-шумовые гранаты вчера, 25 января, во время штурма Черниговской ОГА бросала не милиция.

«От этих гранат пострадал мой заместитель Литвишко. Разве милиция могла их бросать?», - сказал он.