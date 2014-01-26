Народное вече сегодня на Майдане отменили
12:39, 26 января 2014Политика
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Сегодня на Евромайдане не будет Народного вече в связи с тем, что будет проходить прощание с погибшим активистом Михаилом Жизневским
Народное вече сегодня отменили
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-центре Штаба национального сопротивления. (Ранее предварительно планировалось, что вече состоится в 14.30 – УНИАН).
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Так, сегодня в 13 часов состоится панихида в Михайловском соборе и молебен на сцене Майдана по погибшему Михаилу Жизневскому. В мероприятиях примут участие родные погибшего, лидеры оппозиции, народные депутаты, участники Евромайдана.
С 14 до 14.20 состоится траурное шествие от Майдана до улицы Богдана Хмельницкого.
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