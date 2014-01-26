Народное вече сегодня на Майдане отменили

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили журналистам в пресс-центре Штаба национального сопротивления. (Ранее предварительно планировалось, что вече состоится в 14.30 – УНИАН).

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Так, сегодня в 13 часов состоится панихида в Михайловском соборе и молебен на сцене Майдана по погибшему Михаилу Жизневскому. В мероприятиях примут участие родные погибшего, лидеры оппозиции, народные депутаты, участники Евромайдана.

С 14 до 14.20 состоится траурное шествие от Майдана до улицы Богдана Хмельницкого.