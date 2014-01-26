В Украинском доме бойцы ВВ говорят, что руководители их не пускают

03:04, 26 января 2014
Политика
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Бойцы ВВ хотят оставить Украинский дом, но их не пускают.

Штурм Украинского дома REUTERS

Об этом сообщает 5-й канал. 

Оцевидци штурма подтверждают, что в Украинском доме находятся молодые бойцы Внутренних войск, которые рады оставить позиции.

Читайте такжеСиловики из Украинского дома не выходят на связь с протестующими По словам очевидцев, на данный момент, Украинский дом оставили четыре бойца ВВ. 

Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV 

Как сообщал УНИАН, Украинский дом находится в осаде митингующих.

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