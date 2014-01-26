В Украинском доме бойцы ВВ говорят, что руководители их не пускают
03:04, 26 января 2014Политика
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Бойцы ВВ хотят оставить Украинский дом, но их не пускают.
Очевидці стверджують, що в будівлі знаходятьс бійці ВВ / Фото : REUTERS
Об этом сообщает 5-й канал.
Оцевидци штурма подтверждают, что в Украинском доме находятся молодые бойцы Внутренних войск, которые рады оставить позиции.
Читайте такжеСиловики из Украинского дома не выходят на связь с протестующими По словам очевидцев, на данный момент, Украинский дом оставили четыре бойца ВВ.
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.TV
Как сообщал УНИАН, Украинский дом находится в осаде митингующих.
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