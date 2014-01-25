В Штабе национального сопротивления заявляют о подготовке в АП решения о введении ЧП

Об этом сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина» со ссылкой на заявление Штаба национального сопротивления.

«Подпись Виктор Януковича под указом о введении чрезвычайного состояния – это подпись под указом о расстреле сотни людей, начало войны власти против собственного народа. Обращаемся к Президенту Украины Виктору Януковичу – введение чрезвычайного состояния это смерть и гибель тысячи людей, это раскол страны и уничтожение Украины как независимого, суверенного государства», - говорится в заявлении штаба.

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«Мы сегодня лишь вместе можем остановить этот сценарий. Взвешенность, выдержка и ответственность, перед нашими детьми и будущим нашего государства – это те общие точки касания, которые позволят нам выйти из этого масштабного общественного кризиса мирным путем», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, представитель Еврокомиссии Оливье Байи со ссылкой на телефонный разговор Януковича и президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу сказал журналистам, что Янукович пообещал не вводить в Украине чрезвычайное положение.

На то время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, а ныне глава АП Андрей Клюев исключил вероятность введения чрезвычайного положения.