Янукович уволил Попова с должности председателя КГГА
Президент Виктор Янукович подписал указ об увольнении Александра Попова с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Как сообщает пресс-служба Президента, указ подписан сегодня, 25 января.
Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.
14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил , что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдану в ночь на 30 декабря заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю КГГА Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.
Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и главу КГГА Попова.
15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова, согласно которым они якобы на допросах заявили, что в своих действиях в ночь на 30 декабря руководствовались указаниями на то время секретаря СНБО Андрея Клюева.
Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.
16 декабря Клюев дал показания в Генпрокуратуре. Также он несколько раз публично опровергал заявления о своей причастности к разгону Евромайдана.
24 января Янукович уволил Клюева с должности секретаря СНБО и назначил его главой Администрации Президента.
Он также пообещал, что Попов, Сивкович и другие причастные к событиям 30 ноября на Майдане больше не будут работать на своих должностях.