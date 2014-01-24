Лавров назвал "неадекватной" реакцию ЕС на захваты "боевиками" украинских ОГА

Об этом УНИАН сообщили в департаменте информации и печати МИД России по итогам телефонного разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

«Министры обсудили ряд актуальных вопросов международной повестки дня, а также ситуацию в Украине. Лавров, в частности, обратил внимание германского коллеги на произошедшие в ряде украинских регионов захваты местных администраций боевиками оппозиции и отсутствие адекватной реакции со стороны европейских партнеров», - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛавров рассказал, в каком случае РФ поможет урегулировать кризис в УкраинеКроме этого, было условлено продолжить обмен мнениями «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности (31 января -1 февраля с.г.).

Как сообщал УНИАН, сегодня в ряде регионов Украины активистам местных Евромайданов удалось захватить помещения облгосадминистраций.