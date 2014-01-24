На Грушевского опять горят шины: развели около 10 костров

Митингующие на улице Грушевского снова развели почти 10 костров из автомобильных шин на переднем крае баррикад.

Митингующие активно носят к кострам новые шины, при этом сами не прибегают к каким-то активным действиям.

С другой стороны стоят кордоны милиции и спецназа. Их достаточно много. Время от времени они освещают митингующих мощными фонарями, однако также пока сохраняют спокойствие.

Всего сейчас на улице Грушевского находится почти 5 тысяч человек.

Люди обустраивают пункты обогрева на всей улице.

Некоторые продолжают готовиться к возможной обороне баррикад, укрепляя их и собирая камни из мостовой.

Довольно значительная часть митингующих стоит сверху на последней баррикаде и наблюдает оттуда за правоохранителями.