На Грушевского опять горят шины: развели около 10 костров
Митингующие на улице Грушевского снова развели почти 10 костров из автомобильных шин
Митингующие на улице Грушевского снова развели почти 10 костров из автомобильных шин на переднем крае баррикад.
Митингующие активно носят к кострам новые шины, при этом сами не прибегают к каким-то активным действиям.
С другой стороны стоят кордоны милиции и спецназа. Их достаточно много. Время от времени они освещают митингующих мощными фонарями, однако также пока сохраняют спокойствие.
Всего сейчас на улице Грушевского находится почти 5 тысяч человек.
Люди обустраивают пункты обогрева на всей улице.
Некоторые продолжают готовиться к возможной обороне баррикад, укрепляя их и собирая камни из мостовой.
Довольно значительная часть митингующих стоит сверху на последней баррикаде и наблюдает оттуда за правоохранителями.