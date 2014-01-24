Янукович заверил, что причастных к событиям 30 ноября снимут с должностей

Президент Украины Виктор Янукович обещает, что Александр Попов, Владимир Сивкович и другие причастные к событиям 30 ноября на Майдане, больше не будут работать на своих должностях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время встречи с представителями духовенства, входящих в Совет церквей.

"Но я вам скажу, никто из них не работает. Они все будут освобождены от занимаемых должностей", - сказал Президент относительно должностных лиц, которые сегодня отстранены от занимаемых должностей на время расследования событий 30 ноября.

Он раскритиковал действия должностных лиц, в частности, установку елки ночью.

"Кому она (елка) требовалась ночью, в 4 часа утра. Когда там еще были люди на Майдане, когда они еще не уехали. Зачем было привозить эту елку на голову людям", - сказал Президент.

Он отметил, что сегодня не знает, была ли это ошибка или это было сделано намеренно.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября 2013 бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила уведомление о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 декабря заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, председателю Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КГГА Попова.

15 декабря «Украинская правда» опубликовала копии протоколов допросов Сивковича и Попова, согласно которым они якобы заявили на допросах, что в своих действиях в ночь на 30 декабря руководствовались указаниями на то время секретаря СНБО Андрея Клюева.

Ранее оппозиционные политики заявляли, что именно Клюев организовал и руководил разгоном Евромайдана.

16 декабря Клюев дал показания в Генпрокуратуре. Также он несколько раз публично опровергал заявления о своей причастности к разгону Евромайдана.

Сегодня, 24 января, Янукович освободил Клюева от должности секретаря СНБО и назначил его главой Администрации Президента.