В ЕС заявили, что требование Фюле к Януковичу будет "очень четким"

Еврокомиссар по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле будет очень четко разговаривать с Президентом Украины Виктором Януковичем относительно ситуации в Украине.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник по политическим вопросам Представительства ЕС в Украине Хуан Мануэль Вилаплана Лопез.

“Дипломатическая миссия очень обеспокоена ситуацией в Украине, и Фюле будет очень четко разговаривать с украинским руководством”, - подчеркнул Лопез.

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“То, что происходит в Украине, касается нарушения прав человека, - и требование ЕС будет очень четким - это недопустимо. То, что было сообщено в СМИ, вызывает у нас обеспокоенность. И наша позиция по этому вопросу принципиальная”, - прибавил он.

Как сообщал УНИАН, 24-25 января Фюле осуществит визит в Киев, где планирует встретиться с Президентом Украины, представителями украинского правительства, оппозиции и гражданского общества».