Посла Украины в Берлине сегодня вызовут в МИД ФРГ
Посла Украины в Берлине в пятницу вызовут в МИД ФРГ, ему разъяснят позицию властей Германии в связи с событиями в Киеве.
Как передает РИА "Новости", об этом сообщил на брифинге в пятницу представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шафер.
"Министр иностранных дел решил сегодня во второй половине дня вызвать в МИД посла Украины. Цель - разъяснить официальному представителю Украины в Германии позицию правительства ФРГ", - сказал Шефер.
Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.
Официально подтверждена гибель двух протестующих.
Со вчерашнего дня на Грушевского между протестующими и правоохранителями установилось перемирие, но обе стороны укрепляют позиции и готовятся к новому противостоянию.
Переговоры между лидерами оппозиции, Президентом и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса проводились 22 и 23 января. Вчера лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что переговоры должны продолжиться сегодня утром. К этому времени стороны должны воздерживаться от применения силы.
Однако Майдан проголосовал за выход оппозиции из переговорного процесса с властью.