Посла Украины в Берлине сегодня вызовут в МИД ФРГ

Как передает РИА "Новости", об этом сообщил на брифинге в пятницу представитель немецкого внешнеполитического ведомства Мартин Шафер.

"Министр иностранных дел решил сегодня во второй половине дня вызвать в МИД посла Украины. Цель - разъяснить официальному представителю Украины в Германии позицию правительства ФРГ", - сказал Шефер.

Как сообщал УНИАН, на ул. Грушевского в Киеве с 19 января продолжаются столкновения между активистами Майдана и бойцами спецподразделения МВД "Беркут". Сотни людей ранены, есть погибшие.

Официально подтверждена гибель двух протестующих.

Со вчерашнего дня на Грушевского между протестующими и правоохранителями установилось перемирие, но обе стороны укрепляют позиции и готовятся к новому противостоянию.

Переговоры между лидерами оппозиции, Президентом и членами рабочей группы по урегулированию политического кризиса проводились 22 и 23 января. Вчера лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок заявил, что переговоры должны продолжиться сегодня утром. К этому времени стороны должны воздерживаться от применения силы.

Однако Майдан проголосовал за выход оппозиции из переговорного процесса с властью.