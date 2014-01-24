Олланд призывает украинскую власть найти путь к диалогу и уменьшению напряжения

Об этом говорится в заявлении Администрации Президента Франции от 23 января, переданном УНИАН Посольством Франции в Украине.

Президент Республики выражает самое решительное осуждение проявлений насилия против мирных демонстраций, которое продолжается в Киеве. Украина как великое государство, которое стремится занять достойное место на европейской и международной арене, должно положить конец таким действиям, подчеркивается в заявлении.

«Я призываю украинскую власть немедленно найти путь к диалогу и уменьшению напряжения. Как я уже говорил на саммите Восточного партнерства в ноябре прошлого года в Вильнюсе, Европейский Союз остается открытым для подписания Соглашения об ассоциации с Украиной», - заявил Олланд.