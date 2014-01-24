По делу Тимошенко норму о заочном судебном процессе применить невозможно - прокурор

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге после заседания по делу ЕЭСУ сказала представитель государственного обвинения Марина Капинос.

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"Вы же знаете, что мы рассматриваем уголовное дело по Уголовному процессуальному кодексу 1960 года. Изменения, которые были приняты недавно Верховной Радой, были внесены в новый Уголовный процессуальный кодекс, поэтому такую норму закона мы не сможем применить в нашем данном процессе", - сказала Капинос.