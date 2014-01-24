Олийныку и Бондаренко запретили въезд в США - Гонгадзе

Об этом Мирослава Гонгадзе написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Так уважаемые, теперь это уже официально - Олейник и Бондаренко запрещен въезд в США. Клюев под вопросом", - написала она на своей странице в соцсети.

Напомним, Владимир Олийнык является одним из авторов скандального закона, который ограничивает демократические свободы громадян.