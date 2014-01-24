Олийныку и Бондаренко запретили въезд в США - Гонгадзе

08:33, 24 января 2014
Политика
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Журналистка "Голоса Америки" и вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава утверждает, что депутатам от Партии регионов Елене Бондаренко и Владимиру Олийныку запрещен въезд в США.

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Об этом Мирослава Гонгадзе написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Так уважаемые, теперь это уже официально - Олейник и Бондаренко запрещен въезд в США. Клюев под вопросом", - написала она на своей странице в соцсети. 

Напомним, Владимир Олийнык является одним из авторов скандального закона, который ограничивает демократические свободы громадян. 

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