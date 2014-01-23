В Черкассах во время штурма здания ОГА тяжело травмирована девушка
Сегодня в Черкассах во время штурма протестующими здания Черкасской облгосадминистрации была тяжело травмирована девушка.
Как передает корреспондент УНИАН, около 20 часов ей на голову упал цветочный горшок из окна третьего этажа ОГА.
Как отмечают очевидцы этого происшествия, якобы человек в милицейской форме сбросил из окна третьего этажа цветочный вазон, который попал девушке в голову. Девушку в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой забрала «скорая».
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Также во время штурма здания ОГА, стало плохо нескольким работникам батальона патрульно-постовой службы.
Как сообщал УНИАН, активистам местного Евромайдана не удалось захватить здание облгосадминистрации.
Вечером в Черкассах состоялся митинг на Соборной площади. После митинга активисты черкасского Евромайдана призывали людей подойти ко входу в Черкасской облгосадминистрации. Когда митингующие приблизились к входу в ОГА, подбежали почти пятьдесят правоохранителей, которые выстроились «стенкой».
Почти 2 тысячи митингующих оттеснили милиционеров от входа в ОГА и выломали двери. Из облгосадминистрации милиционеры применяли слезоточивый газ и поливали из нескольких пожарных шлангов водой. В ответ летели дымовые шашки и петарды, прозвучало несколько взрывов светошумовых гранат. На первом этаже выбиты некоторые окна, митингующие выломали видеокамеру на входом в ОГА. Люди скандировали «Банду геть!». Некоторые участники штурма вынимали камни из мостовой и бросали в помещение. Люди из соседних домов в центре города начали приносить теплые вещи тем, кого намочили водой из шлангов.
В помощь работникам милиции, которые забаррикадировались в холле Черкасской ОГА, через другой вход зашли работники спецподразделений «Грифон» и «Беркут». Прозвучало несколько выстрелов в воздух для сдерживания толпы.
Впоследствии активисты прекратили штурм, немного отошли от ОГА и разожгли костер.