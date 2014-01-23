Байден - Януковичу: Только правительство Украины может обеспечить мирное окончание кризиса

Об этом сообщает пресс-релизе Белого Дома, передает Голос Америки.

Байден призвал Януковича прибегнуть к шагам к окончанию насилия и содержательного рассмотрения законных требований мирных протестующих. При этом вице-президент США подчеркнул важность постоянного диалога с оппозицией и необходимости реального компромисса, как единого решения конфликта.

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Вице-президент США подчеркнул, что свободы собраний и высказываний являются фундаментальными основами демократического общества и должны быть защищенными.

"Подчеркивая, что насилие любой из сторон является недопустимым, вице-президент подчеркнул, что лишь правительство может обеспечить мирное окончание кризиса, и что дальнейшее кровопролитие будет иметь последствия для отношений Украины со США", - говорится в сообщении Белого дома.

"Вице-президент Байден призвал президента Януковича найти мирное решение кризиса".