Байден - Януковичу: Только правительство Украины может обеспечить мирное окончание кризиса
Вице-президент США Джо Байден сегодня звонил президенту Украины Виктору Януковичу с призывом к немедленной де-эскалации противостояния между протестующими и силами безопасности в центральной части Киева.
Об этом сообщает пресс-релизе Белого Дома, передает Голос Америки.
Байден призвал Януковича прибегнуть к шагам к окончанию насилия и содержательного рассмотрения законных требований мирных протестующих. При этом вице-президент США подчеркнул важность постоянного диалога с оппозицией и необходимости реального компромисса, как единого решения конфликта.
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Вице-президент США подчеркнул, что свободы собраний и высказываний являются фундаментальными основами демократического общества и должны быть защищенными.
"Подчеркивая, что насилие любой из сторон является недопустимым, вице-президент подчеркнул, что лишь правительство может обеспечить мирное окончание кризиса, и что дальнейшее кровопролитие будет иметь последствия для отношений Украины со США", - говорится в сообщении Белого дома.
"Вице-президент Байден призвал президента Януковича найти мирное решение кризиса".