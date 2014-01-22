Брат Юрия Вербицкого опознал найденное под Борисполем тело

Об этом Радио Свобода сообщила племянница погибшего активиста. По ее словам, ее отец - родной брат Юрия Вербицкого - опознал его тело в морге Борисполя.

Ранее пресс-секретарь главного управления МВД Украины в Киевской области Николай Жукович сообщил Радио Свобода, что тело мужчины, обнаруженное утром 22 января в лесополосе возле села Гнидын Бориспольского района Киевской области, сейчас в морге. Проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Читайте такжеВ Бориспольском районе, куда вывозили Луценко, нашли два трупа со следами пыток«Следственно-оперативная группа, которая выехала на место, насильственных причин смерти не увидела и отправила тело в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Но следователями возбуждено уголовное производство по статье 115 часть 1 УК - «умышленное убийство», потому что на одежде был найден скотч. Руки были не связаны. Это человек в возрасте 40-45 лет. О росте, длине и цвете волос, цвете глаз, одежды я пока информацией не владею», - сказал спикер.

Он не уточнял, может ли быть этот человек Юрием Вербицким, которого похитили 21 января из больницы вместе с общественным активистом Игорем Луценко. По словам представителя областного управления МВД, «пригласили на опознание родственников», поэтому скоро это прояснится.