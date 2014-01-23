Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении Информационного управления Аппарата Верховной Рады Украины, размещенном на сайте парламента.

«В соответствии с ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады Украины, в ВР зарегистрирована инициатива народных депутатов Украины, соотносящаяся с требованиями ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии ВР», - говорится в сообщении.

В связи с этим председатель ВР сообщает, что внеочередная сессия ВР состоится 28 января в 10 часов.

Как сообщалось, сегодня, 23 января, Президент Украины Виктор Янукович заявил, что необходимо рассмотреть ситуацию в стране на внеочередной сессии Верховной Рады.

В ответ спикер парламента Владимир Рыбак заявил, что сегодня подпишет распоряжение о проведении внеочередной сессии Верховной Рады.