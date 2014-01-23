Львовский "беркутовец" рассказал, что их считают неблагонадежными

Об этом на условиях анонимности заявил один из беркутовцев, сообщает Deutsche Welle.

«В Киеве мы уже больше месяца, - рассказывает в анонимном телефонном интервью один из представителей львовского спецподразделения «Беркут». - Нас перебросили, еще когда было затишье».

Читайте такжеМэр Львова заявил, что силовики сами попросили их заблокироватьПо словам собеседника, в столице собрали свыше 80 процентов личного состава спецподразделения. Впрочем, львовяне и остальные "беркутовцы" из западных регионов не стоят на «передовой»: «Мы обеспечиваем тыл, это и хорошо, потому что не знаю, как бы мои ребята повели себя. Нас считают неблагонадежными, психологически нестабильными. На «передовую» выставили Одессу, Запорожье, Днепропетровск».

«Такие силы, что, поверьте, можем снести Майдан за час, если будет команда, не задумываясь», - добавил служащий. Он пожаловался, что условия пребывания ужасные, рядовые спецназовцы спят уже месяц на полу в спортзалах. Питание дают, а вот с умыванием - проблема.

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В беседе с опытными милиционерами в отставке DW узнала, что беркутовцы действительно «вдохновленные» большим материальным поощрением. К их ежемесячной зарплате в 5 тысяч гривен насчитывают почасовое денежное вознаграждение в несколько сот гривен, поэтому мотивация очень сильная. А еще в день милиции многим работникам «Беркута» раздали досрочные звания, награды и огнестрельное оружие, говорит милиционер в отставке, также попросивший об анонимности.

Он убежден, что в первых рядах спецназовцев на Майдане стоят люди с «промытыми мозгами», зомбированные, которым перед отправлением постоянно демонстрировали смонтированную ленту об активистах Євромайдана, которые нападают на «Беркут».

«Это семиминутная лента, которая постоянно подавалась с акцентом: мол, видите, что они делают против нашего брата», - добавил собеседник. У ребят маловато информации. Но откуда ее взять, когда телефонов и телевизоров нет, а перед тобой разъяренная толпа, говорит отставной милиционер.