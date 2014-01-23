Задержанные ночью автомайдановцы находятся в Дарницком райотделе милиции - СМИ

Шесть автомайдановцев находятся в Дарницком райотделе милиции Киева. Об этом сообщает "5 канал".

Сейчас активистов допрашивают, им вменяют нарушение общественного порядка.

Напомним, около трех часов ночи 23 января на патрули в трех местах "Беркут" устроил ловушки: на Крепостном переулке , около 17-й больницы и на улице Институтской . В одном из случаев неизвестные подключились к рации автомадановцев и начали сообщать о том , что преследуют автобус с "Беркутом" без номерных знаков и просят о помощи. Это и была ловушка. Активистов подловил "Беркут", начал бить их машины, чтобы те вышли, разбивали окна. 15 активистов похитили, сообщает телеканал. В разбитых машинах остались личные вещи владельцев.

Спецназовцы, которые ночью стояли невдалеке от разбитых автомобилей, ситуацию не комментируют. Момент нападения зафиксировал видеорегистратор в одной из машин.