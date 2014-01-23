"Беркут" заманил в ловушку и разбил машины автомайдановцев

Как сообщила Александра Матвийчук из Центра гражданских свобод, количество задержанных неизвестно. Машины Автомайдана все разбиты.

Как пишет Украинская Правда, парень, которому удалось сбежать, слышал, как "беркутовцы" грозили задержанным, что сейчас будут их возить по городу и бить.

Как сообщает Громадське ТВ, которое вело трансляцию с места событий, судя по переписке участников Автомайдана, их подставили: запустили информацию о потребности в помощи в интернет, чтобы собрать в одном месте, а потом напали.

В частности, Евромайдан сообщает, что силовики бросили взрывчатку внутрь желтого автобуса. Где владелец автомобиля, неизвестно.

Побитые машины находят с личными вещами владельцев. В одной из имеющейся машин на Институтской кошелек с кредитной картой на имя Юлии Волковой. В машине Волковой также был видеорегистратор, на котором видно, что силовики окружили машины и заставляли водителей открывать дверь.