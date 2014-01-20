Во Львове Автомайдан заблокировал выезд солдат из воинской части на Киев - СМИ



Об этом ИА ZIK сообщил один из активистов Автомайдана Львов.

По его словам, к автомайданівців поступила информация, что военнослужащих части, что на Рубчака, хотят отправить в Киев на подавление протеста.

Чтобы не допустить этого участники Автомайдана заблокировали выезд из воинской части.

На месте находится 30 авто.

Как сообщал УНИАН, с 15 часов 19 января продолжаются столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева, которые начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции на улице Грушевского в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Митингующие бросают в стражей порядка камнями, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобусов. Правоохранители непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет. Ранения уже получили почти сто человек - как митингующих, так правоохранителей.