Азаров: ситуация в Киеве под абсолютным контролем

Об этом он заявил в интервью BBC Украина.

Чиновник не согласился со словами министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что ситуация в Украине выходит из-под контроля.

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"Первое, что я хотел бы сказать: ситуация в Киеве находится под абсолютным контролем", - заявил Азаров.

"Второе: вся страна совершенно спокойно работает. События происходят лишь в небольшой части центра города Киева, где сосредоточены правительственные здания и учреждения. Все. Поэтому я бы не согласился с министром Лавровым", - добавил он.