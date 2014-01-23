Митингующие выстроили баррикаду между Украинским домом и агентством УНИАН
01:38, 23 января 2014Политика
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Участника акций протеста в Киеве выстроили баррикаду на пересечении улице Трехсвятительской и Европейской площади, между Украинским домом и агентством УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, баррикада состоит, по большей части из использованных автомобильных покрышек, мешков со снегом, деревянных поддонов.
Вместе с тем, митингующие оставили в баррикаде отверстие для проезда автомобилей.
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