СМИ: Один из погибших в Киеве, возможно, беларус
15:24, 22 января 2014Политика
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Один из погибших сегодня во время беспорядков в Киеве может быть гражданином Беларуси
Об этом сообщает беларусская служба Радио Свобода со ссылкой на Штаб национального сопротивления.
Как сообщили изданию источники, Михаил (или по другим данным - Алексей) Жизневский выехал из Беларуси из-за "политических проблем".
В Украине, возможно, жил в Киеве и Белой Церкви и был членом УНА-УНСО.
В посольстве Беларуси в Киеве не комментируют данную информацию.
Возможно, погибший белорус Михаил Жизневский / svaboda.org
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