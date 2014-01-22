СМИ: Один из погибших в Киеве, возможно, беларус

Об этом сообщает беларусская служба Радио Свобода со ссылкой на Штаб национального сопротивления.

Как сообщили изданию источники, Михаил (или по другим данным - Алексей) Жизневский выехал из Беларуси из-за "политических проблем".

В Украине, возможно, жил в Киеве и Белой Церкви и был членом УНА-УНСО.

В посольстве Беларуси в Киеве не комментируют данную информацию.