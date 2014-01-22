Утренние бои на Грушевского в День Соборности

В свою очередь, митингующие, которых оттеснили с улицы Грушевского на Европейскую площадь, перегруппировавшись, пошли в атаку на «Беркут» и оттеснили спецназовцев на исходную позицию с помощью камней, петард и «коктейлей Молотова».