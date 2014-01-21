Мэр Львова заявил, что силовики сами попросили их заблокировать

Об этом сегодня заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам Садового, блокирование выезда солдат внутренних войск из воинской части на улице Стрыйской во Львове - это „синергия общины и военных, которые не хотят ехать в Киев”.

Читайте такжеЛьвовские активисты вторые сутки блокируют выезд Беркута в Киев«Насколько я понимаю, акции на улице Рубчака начались после того, когда сами военнослужащие подали информацию с просьбой блокировать их. Они не хотят никуда ехать, они хотят нормально жить”, - заявил городской председатель Львова.

В то же время Садовый сказал, что в случае необходимости он сам присоединится физически к блокированию воинской части во Львове.

«Мы все с вами являемся гражданами, и каждый в меру своей возможности выражает свою позицию. Там есть руководитель района, там есть другие руководители, которые следят, чтобы было соблюдение здравого смысла. Сегодня, насколько я знаю, много общественных активистов общаются с руководителями силовых структур, священники общаются, известные люди. Важно, с одной стороны, держать позицию, а с другой - общаться, убеждать. Львов является примером, и никто не посмеет сделать во Львове никому ничего плохого. Это моя принципиальная позиция», - добавил городской голова.

Как сообщал УНИАН, во Львове вторые сутки продолжается блокирование активистами Евромайдана, «Автомайдана Львов» и жителями города выездов из базы спецподразделения МВД «Беркут» (ул. Трускавецкая) и баз внутренних войск МВД (ул. Стрыйская, ул. Княгини Ольги, ул. Троллейбусная, ул. Рубчака).

Ночью возле воинской части на улице Стрыйской находилось около тысячи человек, которые «живым щитом» блокировали выезд с территории базы.

Активисты здесь возвели баррикады из подручных материалов возле двух выездов с территории части после вчерашней попытки вывода солдат (пешим ходом) за пределы части, которые под давлением активистов вынуждены были вернуться обратно в часть. Сюда также периодически подъезжают жители Львова, которые привозят участникам акции чай, кофе, бутерброды.

20 января милиция возбудила уголовное производство по фактам блокировки военных частей и «Беркута» во Львове.