Мэр Львова заявил, что силовики сами попросили их заблокировать
Военные из Львова, которых блокируют активисты, сами не хотят никуда ехать
Об этом сегодня заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам Садового, блокирование выезда солдат внутренних войск из воинской части на улице Стрыйской во Львове - это „синергия общины и военных, которые не хотят ехать в Киев”.
Читайте такжеЛьвовские активисты вторые сутки блокируют выезд Беркута в Киев«Насколько я понимаю, акции на улице Рубчака начались после того, когда сами военнослужащие подали информацию с просьбой блокировать их. Они не хотят никуда ехать, они хотят нормально жить”, - заявил городской председатель Львова.
В то же время Садовый сказал, что в случае необходимости он сам присоединится физически к блокированию воинской части во Львове.
«Мы все с вами являемся гражданами, и каждый в меру своей возможности выражает свою позицию. Там есть руководитель района, там есть другие руководители, которые следят, чтобы было соблюдение здравого смысла. Сегодня, насколько я знаю, много общественных активистов общаются с руководителями силовых структур, священники общаются, известные люди. Важно, с одной стороны, держать позицию, а с другой - общаться, убеждать. Львов является примером, и никто не посмеет сделать во Львове никому ничего плохого. Это моя принципиальная позиция», - добавил городской голова.
Как сообщал УНИАН, во Львове вторые сутки продолжается блокирование активистами Евромайдана, «Автомайдана Львов» и жителями города выездов из базы спецподразделения МВД «Беркут» (ул. Трускавецкая) и баз внутренних войск МВД (ул. Стрыйская, ул. Княгини Ольги, ул. Троллейбусная, ул. Рубчака).
Ночью возле воинской части на улице Стрыйской находилось около тысячи человек, которые «живым щитом» блокировали выезд с территории базы.
Активисты здесь возвели баррикады из подручных материалов возле двух выездов с территории части после вчерашней попытки вывода солдат (пешим ходом) за пределы части, которые под давлением активистов вынуждены были вернуться обратно в часть. Сюда также периодически подъезжают жители Львова, которые привозят участникам акции чай, кофе, бутерброды.
20 января милиция возбудила уголовное производство по фактам блокировки военных частей и «Беркута» во Львове.