Милиция развела большой костер на ступеньках Национального художественного музея

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

В частности, правоохранители разожгли большой костер на ступеньках Национального художественного музея Украины за спинами милицейской линии обороны. Вокруг костра стоит несколько десятков сотрудников органов внутренних дел. Еще один костер разожжен непосредственно за спинами правоохранителей, которые держат оборону от демонстрантов. Этой ночью в Киеве одиннадцать градусов мороза.

В то же время демонстранты продолжают запускать в правоохранителей различную пиротехнику.

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Столкновения в центре Киева на улице Грушевского начались 19 января после восьмого народного вече против политики украинской власти. Часть демонстрантов попыталась прорвать оцепление из сотрудников органов внутренних дел, охраняющих порядок вокруг правительственного квартала. МВД страны сообщило, что в результате массовых беспорядков в Киеве пострадали около 100 правоохранителей, 61 из них госпитализирован в Центральный госпиталь МВД. Администрация города сообщила, что кроме милиционеров пострадали 104 человека, 44 из которых были госпитализированы.