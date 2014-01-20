Янукович обратился к украинцам с просьбой услышать и поддержать его

Об этом говорится в обращении Януковича к украинскому народу.

Янукович обращается к украинцам как сознательным гражданам, которые хорошо понимают, какие угрозы для украинского общества и государства несут внутренние конфликты, раздор и противостояние.

“Некоторые лидеры оппозиции сделали заявление, что они не причастны к массовым акциям, которые 19 января имели место на улице Грушевского, и призвали участников таких акций прекратить силовое противостояние с сотрудниками правоохранительных органов”, - отмечается в обращении.

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Янукович просит жителей Киева и других участников массовых собраний “не идти за теми, кто призывает к насилию, кто стремится спровоцировать раскол между государством и обществом и хочет бросить украинский народ в горнило массовых беспорядков”.

Он заявил, что с пониманием относился к участию людей в массовых акциях, выражал готовность выслушать их позицию и совместно найти пути решения существующих противоречий, «но сейчас, когда мирные акции перерастают в массовые беспорядки, сопровождающиеся погромами и поджогами, применением насилия, я убежден, что такие явления несут угрозу не только для общественности Киева, но и всей Украины».

«Я уверен, что именно вы, как никто другой, понимаете, что мы должны вместе пытаться сохранить наше государство, приумножить его силу, авторитет и возможности», - подчеркнул Президент.

Янукович заверил, что приложит все усилия, чтобы обеспечить общественный порядок, защитить права мирных граждан и будет использовать все правовые и другие предусмотренные законами Украины методы для обеспечения общественного спокойствия и безопасности всех соотечественников.

По его убеждению, «лишь мирный путь, тяжелый труд, единство народа и наша целеустремленность на построение в Украине высоких стандартов жизни людей приведет нас к успеху. Война, разрушения, насилие разрушат Украину».

«Я призываю к диалогу, к компромиссу, к спокойствию на нашей родной земле. Верю в народ Украины. Уверен в мудрости наших людей. И готов служить государству и людям верой и правдой, пока хватит моих сил и доверия народа», - заявил Янукович.