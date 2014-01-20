Газета «Голос України» завтра может опубликовать скандальные "законы 16 января"
14:43, 20 января 2014Политика
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Газета «Голос України» может опубликовать законы, принятые Верховной Радой 16 января, завтра - 21 января.
Рада 16 января принимает скандальные закона в "ручном режиме"
Сейчас законы готовятся к печати. Об этом «Телекритике» сообщили в редакции издания.
Как известно, законы вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования. То есть законы вступят в силу 22 января.
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