Бильдт призвал Европу отреагировать на принятие "законов 16 января"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Бильдт заявил перед началом заседания Советы ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Важно, чтобы мы прореагировали на пакет репрессивных законов, который был принят в четверг в Киеве. Это самый репрессивный пакет законов, который был принят каким-либо европейским парламентом за десятилетие, если на него посмотреть. То, что произошло вчера, я думаю, является следствием того пакета репрессивных законов, которые были приняты в четверг", - сказал Бильдт.

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"Эти репрессивные законы меняют способ, которым должны вести дело с Украиной. Я так понимаю, что в настоящее время должны быть переговоры в Киеве между оппозицией и властью, но мы, наверно, должны отреагировать на пакет тех репрессивных законов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения, приняли 11 законов и одно постановление. В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, разрешает закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомисии, осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, обязывает регистрировать Интернет-СМИ, запрещает «незаконные» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о работниках правоохранительных органов, судьях и их близких родственниках или членах семьи, разрешает Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

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17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые 16 января.

19 января на улице Грушевского в Киеве начались массовые столкновения между протестующими и милицией. Причиной их стал отказ правоохранительных органов пропустить митингующих к зданию Верховной Рады. Столкновения продолжаются и сейчас.

Поздно вечером в тот же день Янукович поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Андрею Клюеву создать рабочую группу с участием представителей Кабинета министров и Администрации Президента для рассмотрения вопросов по урегулюванию политического кризиса. Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января.