К медикам обратились 103 человека, пострадавших при столкновениях на Грушевского

По состоянию на 06:00 20 января к врачам бригад экстренной медицинской помощи обратились 103 участника акции протеста, пострадавших при столкновениях возле стадиона «Динамо» на ул. Грушевского.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

42 участник акции госпитализированы. Четыре человека получили травмы тяжелой степени (травмы глаз, конечностей). Среди других причин госпитализации – травмы, ушибы, рваные раны, черепно-мозговые травмы, говорится в сообщении.

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Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.

Как сообщалось, 19 января после вече оппозиции в Киеве митингующие, среди которых были и радикально настроенные активисты, отправились пикетировать Верховную Раду, но натолкнулись на кордон силовиков возле стадиона имени Лобановского. Начались столкновения между радикально настроенными митингующими и силовиками.