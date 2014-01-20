Яворивский: США ввели санкции против Захарченко

09:49, 20 января 2014
Политика
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Депутат от партии "Батькивщина" Владимир Яворивский утверждает, что США ввели санкции против Министра внутренних дел Виталия Захарченко. 

Яворівський: США ввели санкції проти Захарченка

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Стало известно, что Вашингтон ввел санкции против министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко", - написал нардеп. 

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