Яворивский: США ввели санкции против Захарченко
09:49, 20 января 2014Политика
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Депутат от партии "Батькивщина" Владимир Яворивский утверждает, что США ввели санкции против Министра внутренних дел Виталия Захарченко.
Яворивский: США ввели санкции против Захарченко
Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
"Стало известно, что Вашингтон ввел санкции против министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко", - написал нардеп.
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