Массовые беспорядки на Грушевского продолжаются уже более 10 часов

Работники милиции и военнослужащие внутренних войск выдерживают постоянные нападения митингующих, однако воздерживаются от применения силы, сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, «в сторону стражей порядка постоянно летят камни, пиротехнические средства, бутылки с зажигательной смесью. Уничтожено 4 автобуса и 2 автомобиля ЗИЛ, которые подожгли нападающие».

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1.30 понедельника, 20 января, возле стадиона «Динамо» в Киеве, где продолжаются столкновения со стражами порядка, находится более тысячи активистов.