На Грушевского ранили депутата Парубия



Об этом он сообщил «Украинской правде» в ночь с воскресенья на понедельник.

«Да, у меня ранена рука, несколько осколков в ноге. На руке рваная рана на ноге несколько осколочных ранений. Ходить я могу, правда немного хромаю», - рассказал Парубий.

«Это произошло несколько часов назад, когда мы стояли на Грушевского. Но только недавно я попал в медпункт», - сообщил он.

«Мне сделали перевязку, я продолжаю оставаться на Майдане, потому что есть риск штурма», - отметил он.

Парубий добавил, что во время столкновений пострадали около 30-40 человек из самообороны Майдана.

”Сейчас им оказывают медицинскую помощь”, - сказал он.

”Теперь мы укрепляем баррикады из-за риска штурма”, - добавил Парубий.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.