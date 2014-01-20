На Грушевского ранили депутата Парубия
Во время противостояния на улице Грушевского в Киеве ранен народный депутат Украины и комендант Майдана Андрей Парубий.
Об этом он сообщил «Украинской правде» в ночь с воскресенья на понедельник.
«Да, у меня ранена рука, несколько осколков в ноге. На руке рваная рана на ноге несколько осколочных ранений. Ходить я могу, правда немного хромаю», - рассказал Парубий.
«Это произошло несколько часов назад, когда мы стояли на Грушевского. Но только недавно я попал в медпункт», - сообщил он.
«Мне сделали перевязку, я продолжаю оставаться на Майдане, потому что есть риск штурма», - отметил он.
Парубий добавил, что во время столкновений пострадали около 30-40 человек из самообороны Майдана.
”Сейчас им оказывают медицинскую помощь”, - сказал он.
”Теперь мы укрепляем баррикады из-за риска штурма”, - добавил Парубий.
Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева в воскресенье, 19 января, начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.