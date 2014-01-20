Среди пострадавших правоохранителей во время столкновений в Киеве - 25 из внутренних войск

Как сообщили УНИАН в пресс-службе внутренних войск, ”по состоянию на 23.15 в результате столкновений с протестующими на улице Грушевского в городе Киеве пострадало 25 военнослужащих внутренних войск МВД Украины”.

”Военнослужащим нанесены телесные повреждения средней степени тяжести: закрытые черепно-мозговые травмы, сотрясения головного мозга, ожеги и ушибы конечностей. Сейчас пострадавшие находятся в госпитале МВД, где продолжат необходимое лечение”, - отметили в пресс-службе.

Ранее в Управлении по связям с общественностью МВД Украины сообщили, что во время столкновений травмы получили 70 работников правоохранительных органов. Столкновения, несмотря на ночное время, продолжаются. Радикально настроенные активисты сожгли 4 автобуса и два штабных грузовика, который принадлежали милиции и преграждали улицу Грушевского.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады.

Митингующие бросают в стражей порядка камни, а также подожгли несколько милицейских грузовиков и автобус.

Стражи порядка непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.

Среди митингующих, по информации медиков, по состоянию на 20.00 воскресенья пострадали 24 человека.