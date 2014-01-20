Митингующие сожгли в центре Киева 6 транспортных средств - МВД

00:32, 20 января 2014
Политика
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Митингующие в ходе столкновений, которые начались вчера днем в Киеве на улице Грушевского, сожгли шесть транспортных средств. 

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, среди уничтоженной техники - 4 служебных автобуса внутренних войск МВД Украины и 2 грузовых автомобиля. 

Милиция применила водометы для того, чтобы потушить пламя на горящих транспортных средствах, но неудачно.

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