В Одессе состоялся автопробег в поддержку Евромайдана

Протестанты ездили с государственными флагами Украины, флагами Евросоюза и Одессы. Периодически участники акции включали звуковые сигналы, чтобы привлечь внимание горожан. Многие автомобилисты приветствовали их посредством клаксонов.

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Как пояснила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, данный автопробег состоялся в поддержку киевского автопробега и, таким образом, одесситы выразили свой протест против принятых Верховной Радой и подписанных Президентом Виктором Януковичем законов, противоречащих, по мнению активистов, демократическим принципам.