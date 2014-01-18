В Одессе состоялся автопробег в поддержку Евромайдана
19:31, 18 января 2014Политика
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Как передает корреспондент УНИАН, владельцы 15 легковых автомобилей собрались на Куликовом поле, а затем проехали по центру города колонной.
Автомайдан продолжается в Одессе / Фото: Facebook Автомайдан
Протестанты ездили с государственными флагами Украины, флагами Евросоюза и Одессы. Периодически участники акции включали звуковые сигналы, чтобы привлечь внимание горожан. Многие автомобилисты приветствовали их посредством клаксонов.
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Как пояснила УНИАН представитель пресс-службы «Евромайдан-Одесса» Алена Балаба, данный автопробег состоялся в поддержку киевского автопробега и, таким образом, одесситы выразили свой протест против принятых Верховной Радой и подписанных Президентом Виктором Януковичем законов, противоречащих, по мнению активистов, демократическим принципам.
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