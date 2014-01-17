19 января Автомайдан будет пикетировать дом семьи Президента в Донецке
17:56, 17 января 2014Политика
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Первая акция донецкого Автомайдана состоится 19 января, митингующие будут пикетировать дом семьи Президента Виктора Януковича в поселке Калинкино (Донецк).
19 января Автомайдан будет пикетировать дом семьи Президента в Донецке / Фото : День
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии "УДАР Виталия Кличко".
По словам председателя Донецкого «УДАРа» Егора Фирсова, соответствующее сообщение о проведении акции уже зарегистрировано в органах местного самоуправления.
«Последние события в Верховной Раде вынуждают нас перейти к еще более решительным действиям: ни один донецкий чиновник, который поддерживает режим Януковича, теперь не будет чувствовать себя спокойно», - отметил Фирсов.
Напомним, активисты Автомайдана считают, что принятый вчера Верховной Радой закон, которым запрещается движение в колоннах более пяти автомобилей, не помешает их акциям.
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