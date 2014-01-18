Законы 16 января имеют репрессивный характер - Киево-Могилянская академия

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении университета по поводу событий в Верховной Раде Украины 16 января.

В сообщении отмечается, что законопроекты в этот день были приняты «с игнорированием принципов верховенства права, грубыми процедурными нарушениями и направлены на сужение содержания и объема конституционных прав и свобод граждан Украины».

Таким образом, считают в университете, народные депутаты, которые принимали эти решения, нарушили Конституцию Украины и Закон «О Регламенте Верховной Рады Украины».

В частности, отмечается в заявлении, было ограничено предусмотренное статьей 93 Конституции право законодательной инициативы народных депутатов и других субъектов законодательной инициативы, поскольку они не имели возможности внесения поправок и предложений в эти законопроекты; имело место ограничение конституционных полномочий комитетов Верховной Рады осуществлять законопроектную работу, подготовку и предварительное рассмотрение вопросов (ст.89 Конституции), ведь законопроекты были получены большинством парламентских комитетов только на следующий день после принятия «законов» и ими не рассматривались.

Кроме того отмечается, что примененная форма голосования не позволяет установить количество народных депутатов, которые проголосовали за эти законопроекты, чем были нарушены статьи 84 и 91 Конституции, которые предусматривают личное голосование народных депутатов на заседаниях ВР и принятие законов большинством ее конституционного состава.

Авторы заявления отмечают также нарушение ст.82 Конституции, в соответствии с которой порядок работы ВР устанавливается Конституцией и законом о регламенте Верховной Рады, а также ст.19 Конституции, согласно которой органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать лишь на основе, в пределах полномочий и в способ, предусмотренные Конституцией и законами Украины.

Также в сообщении отмечается, что законопроекты были противоправно включены в повестку дня пленарного заседания ВР; они не были предоставлены для ознакомления народным депутатам; законопроекты не прошли установленных Регламентом процедур обсуждения при их принятии и были приняты сразу за основу и в целом.

«Принятые «законы», в частности, фактически «сводят на нет» свободу мирных собраний, посягают на право граждан Украины на справедливый суд, ограничивают права граждан на доступ к информации, а определение «экстремистской» деятельности является «слишком широким и размытым, и может быть основанием для запрещения образования и деятельности общественных организаций, что прямо противоречит ст.37 Конституции Украины, которая содержит закрытый перечень таких оснований», - отмечается в заявлении.

«Кроме того, понятие экстремизма в Уголовном кодексе делает возможным его применение к людям, которые не совершили никаких общественно опасных деяний, а являются лишь неудовлетворенными властью или положением дел в стране», - говорится в заявлении.

Отдельно отмечается, что возвращение уголовной ответственности за клевету является «основанием для тотального ограничения гарантированного ст.34 Конституции права на свободу мнения и слова и свободное высказывание своих взглядов и убеждений».

«Криминализация клеветы принципиально противоречит Европейской конвенции о защите прав человека и является механизмом введения цензуры в средствах массовой информации», - подчеркивают в НАУКМА.

Таким образом, отмечается в заявлении, данные законы «носят репрессивный характер и предусматривают необоснованное установление ответственности за действия, связанные с реализацией основополагающих прав человека, а также непропорциональное увеличение наказаний, особенно в части, связанной с реализацией прав на мирные собрания».

«Административные взыскания и уголовные наказания увеличиваются по меньшей мере вдвое. При этом санкции за некоторые административные правонарушения значительно превышают санкции за преступления», - подчеркивают в Киево-Могилянской академии.

Как сообщалось, 16 января в Верховной Раде народные депутаты из провластных фракций поднятием рук, без обсуждения приняли 11 законов и одно постановление.

В частности, ВР приняла закон депутатов от Партии регионов Вадима Колесниченко и Владимира Олейника, который устанавливает уголовную ответственность за клевету, запрещает распространение экстремистских материалов, усиливает регулирование деятельности общественных организаций, позволяет закрывать сайты без решения суда - на основании решения Нацкомисии, которая осуществляет государственное регулирование в области связи и информатизации, обязывает регистрировать интернет-СМИ, запрещает «незаконный» сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о правоохранителях, судьях и их близких родственниках или членах семьи, позволяет Президенту и Верховной Раде досрочно прекращать полномочия членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а также содержит ряд других норм, которые ограничивают права и свободы граждан.

17 января Президент Украины Виктор Янукович подписал законы, принятые Верховной Радой 16 января.