Янукович сменил заместителей министра финансов
05:12, 18 января 2014Политика
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Президент Украины Виктор Янукович сменил заместителей министра финансов и руководителя аппарата.
Янукович сменил заместителей министра финансов
Об этом говорится в указах, размещенных на сайте президента.
Указом N17/2014 Янукович уволил заместителя министра финансов Украины - руководителя аппарата Юрия Шевченко. Указом N18/2014 с должности заместителя министра финансов был уволен Сергей Рыбак.
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Указом N19/2014 заместителем министра финансов - руководителем аппарата назначена Ирина Каптилова. Следующим указом N20/2014 президент назначил Владимира Коцюбу заместителем министра финансов Украины.
Как сообщал УНИАН, Президент Виктор Янукович вечером 17 января уволил главу АП Сергея Левочкина.
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