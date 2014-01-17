СМИ назвали имена возможных преемников Левочкина

Объявление нового главы президентского секретариата может состояться уже завтра, сообщает Дело со ссылкой на собственные источники.

Какая из кандидатур более реальна источник назвать затруднился, однако уточнил, что на сегодня рассматривают именно эти две кандидатуры (Захарченко и Медведчука) .

По теме: Левочкин стал советником президента

В то же время, еще один источник называет возможным назначение Андрея Клюева. Возможно, эта должность станет для него "откупной", чтобы Клюев мог "вернуться из ссылки в СНБО", но в то же время, перестал претендовать на позицию премьер-министра.

В свою очередь "Обозреватель" со ссылкой на свои источники сообщает, что новым главой Администрации президента может быть назначен нынешний заместитель главы АП Юрий Чмырь.

Напомним, сегодня Президент подписал отставку Сергея Левочкина. Первый раз информация об отставке Сергея Левочкина появилась после разгона Майдана в ночь на 30 ноября. Однако, тогда Виктор Янукович не принял отставку.