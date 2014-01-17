Проблему с задержкой «детских выплат» уладят в течение 10 дней - Азаров

Проблема с задержкой «детских выплат» будет решена в течение ближайших десяти дней.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что принятие бюджета на 2014 год дает возможность обеспечить все запланированные выплаты.

«То есть, обеспечивать деньгами абсолютно все процессы, которые происходят в нашей стране. В том числе, я хочу заранее ответить тем, кто обратился ко мне по задержке детских выплат, в том числе, и, наконец, решить этот вопрос по выплатам. Эта проблема обязательно будет решена в течение ближайших 10 дней», - заверил премьер-министр.

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Азаров также уточнил, что на сегодня из 3,6 млрд грн, предусмотренных на «детские выплаты», "перечислена примерно половина, а оставшаяся часть будет перечислена в ближайшие 10 дней".