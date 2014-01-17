Азаров: Украине удалось не допустить спада ВВП в 2013 году

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня мне стали известны предварительные итоги года по валовому внутреннему продукту. Мы имеем 100%, по сравнению с прошлым годом. Таким образом, несмотря на мировой экономический кризис, целый ряд проблем в наших взаимоотношениях с партнерами, удалось не допустить спада ВВП. Это очень важно», - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что «в последние месяцы в экономике появились позитивные тенденции, сейчас задача их закрепить».

«Поэтому любая дезорганизация сейчас, призывы к хаосу ухудшат жизнь наших людей. Давайте вместе не позволим тем, кто стремится это сделать, реализовать свои бредовые идеи», - добавил глава правительства.