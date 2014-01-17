В ЕС подтвердили, что не хотят проводить трехсторонние переговоры по Соглашению об ассоциации

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом на брифинге в Еврокомиссии заявил Петер Стано – пресс-секретарь Комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефана Фюле.

"Наша давняя позиция очень и очень четкая - никаких трехсторонних переговоров в двусторонних вопросах. То есть, мы не обсуждаем в трехстороннем формате двусторонние отношения с нашими соседями и партнерами", - сказал Стано.

Идею проведения трехсторонних переговоров по имплементации положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной с привлечением России предлагали руководители украинского правительства.

Как ожидается, участники саммита ЕС-Россия в Брюсселе 28 января обсудят тему Украины.

ЕС неоднократно критиковал Россию за экономическое и политическое давление на Украину из-за стремления Киева к евроинтеграции.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2013 г. правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кабмин предложил Евросоюзу и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС – Россия - Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, Евросоюз - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

10 января 2014 г. премьер-министр Украины Николай Азаров выразил надежду, что Украине удастся договориться с Евросоюзом о проведении трехсторонних переговоров (Украина – ЕС - Россия) для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.