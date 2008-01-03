БЮТ предлагает Верховной Раде конкретизировать функции Кабмина

Верховной Раде Украины предлагается установить обязательность разработки прогнозных показателей бюджета на среднесрочную перспективу на уровне государственного и местных бюджетов.

С этой целью в парламенте зарегистрирован проект Закона „О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины”, разработанный народным депутатом Антоном ЯЦЕНКО (фракция БЮТ).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что такое требование обусловлено тем, что в действующей редакции ст.38 Бюджетного кодекса предусмотрено представление в Верховную Раду вместе с проектом государственного бюджета на следующий год прогноза показателей сводного бюджета по основным видам доходов, расходов и финансирования на следующие три бюджетных периода.

Однако в промежутке времени между первым и третьим чтением проекта закона о госбюджете вносится целый ряд корректив и существенных изменений плановых бюджетных показателей.

Из-за этого среднесрочный прогноз бюджетных показателей как ориентир по финансовому обеспечению общегосударственной, региональной и отраслевой политик на среднесрочную перспективу сразу после первого чтения теряет свою актуальность. В результате отсутствия надлежащей системы стратегических и программных документов и процедуры определения приоритетов социально-экономического развития осложняется использование и выполнение бюджетных программ как инструмента достижения общегосударственных целей развития. Поэтому среднесрочное бюджетное планирование предлагается утвердить как составляющую программно-целевого метода в бюджетном процессе.

Законопроектом с целью оптимизации процедур составления, рассмотрения и принятия закона о государственном бюджете Украины конкретизированы функции Кабинета министров и Верховной Рады.

Также устанавливаются четкие процедуры рассмотрения законопроектов, которые непосредственно влияют на показатели бюджета. Кроме того, устанавливается требование относительно представления таких законопроектов с финансово-экономическим обоснованием, законодательными предложениями относительно сбалансированности показателей бюджета и учета заключения Кабмина при рассмотрении в Верховной Раде.

Предусматривается также усилить роль Министерства финансов в формировании политики в сфере бухгалтерского учета и отчетности о выполнении бюджета. Законопроектом внедряются правовые основы для проведения реформ в сфере бухгалтерского учета в государственном секторе в соответствии с международными стандартами. Одним из инструментов определено внедрение института государственных бухгалтеров с возложением на них полномочий и ответственности за ведение бухгалтерского учета и составления отчетности.

Для усиления системы государственного внутреннего контроля и ответственности участников бюджетного процесса предусматривается упорядочение норм относительно полномочий и ответственности органов контроля, определения видов бюджетных правонарушений в зависимости от стадии бюджетного процесса, мероприятий влияния и процедур их применения в случае совершения бюджетных правонарушений участниками бюджетного процесса.

В новой редакции Бюджетного кодекса предусматривается создание нормативного фундамента для повышения результативности при планировании и использовании бюджетных средств, усовершенствования процедур составления, рассмотрения и принятия закона о госбюджете, повышении качества управления бюджетными средствами, усиления системы государственного внутреннего контроля, усиления ответственности участников бюджетного процесса за несоблюдение бюджетного законодательства.

Усиливаются положения относительно применения программно-целевого метода и предусматривается постепенное внедрение программно-целевого метода на уровне местных бюджетов.

Обеспечивается сочетание процедур бюджетного планирования со стратегическим планированием социально-экономического развития на уровне государства, административно-территориальных единиц и распорядителей бюджетных средств.

Устанавливается требование относительно разработки прогнозных показателей бюджета на среднесрочную перспективу на уровне государственного и местных бюджетов.