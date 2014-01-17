Милиция назвала причину смерти мужчины в Доме профсоюзов

Причиной смерти мужчины, который умер в Доме профсоюзов, стала острая сердечная недостаточность.

Об этом сообщили УНИАН в столичном главке милиции.

В милиции отметили, что такие данные получены после проведения судебно-медицинской экспертизы. В то же время личность умершего еще не установлена, поскольку никаких документов при нем не было. В милиции предположили, что мужчина мог быть без определенного места жительства.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на столичную милицию, вчера, 16 января, около 23.00 от врачей скорой помощи поступила информация, что в Доме ФПУ на Майдане Незалежности умер неизвестный.

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Тело неизвестного мужчины, документов при котором не было, обнаружили участники акции протеста. Предварительно установлено, что мужчина попросился у охраны здания зайти погреться. Признаков насильственной смерти или видимых телесных повреждений на теле нет.

По факту происшествия открыто уголовное производство.

Справка УНИАН. В Киеве с 21 ноября 2013 г. проходят многотысячные акции против решения власти прекратить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

1 декабря в Киеве активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.