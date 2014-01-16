Глава МИД Польши назвал зловещими сегодняшние события в Верховной Раде Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал зловещими сегодняшние события в Верховной Раде Украины.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Зловещие события в украинском парламенте сегодня. Или же Украина решила избрать иной путь, чем в Европу и к европейским ценностям?", - отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Польши Катажина Пелчинска-Наленч также прокомментировала сегодняшнее голосование в украинском парламенте.

"Способ принятия законопроектов в Верховной Раде с нарушением процедур вызывает глубокую обеспокоенность и подрывает истинность украинской демократии", - написала она в своем Twitter.

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Справка УНИАН. Оппозиционные депутаты с 14 января блокировали работу ВР.

Сегодня, несмотря на блокирование, народные депутаты из провластных фракций поднятием рук без обсуждения приняли ряд законов.

Голоса «за» объявлял председатель Счетной комиссии, депутат от Партии регионов Владимир Олейник. Он буквально за несколько секунд после голосования называл количество парламентариев, которые якобы проголосовали за закон.

Позже лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил, что все депутаты, которые голосовали поднятием рук, подтвердят свои голоса персональными подписями.

Он отметил, что подтверждение подписями будет сделано для того, чтобы не возникало никаких вопросов о недостаточном количестве голосов для принятия решений.

Таким образом был принят ряд законов, которые существенно ограничивают права и свободы граждан.