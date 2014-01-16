Посол США обеспокоен сегодняшним голосованием в Верховной Раде

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

«Я обеспокоен тем, каким образом проходило голосование за некоторые законы сегодня в парламенте», - написал посол США.

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Также Пайетт добавил, что «нормативные документы следует принимать в соответствии с надлежащей процедурой и согласно критериям, определенным действующим законодательством, иначе доверие к демократическим институтам и правовой системе оказывается под угрозой».