ВР создала комиссию по расследованию действий силовиков и чиновников во время массовых акций

Комиссия должна расследовать посягательства на права и свободы, жизнь и здоровье граждан во время событий, связанных с массовыми акциями общественно-политического протеста, которые проходят в Украине с 21 ноября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление, внесенное лидером фракции “Батькивщины” Арсением Яценюком, проголосовали 213 из 246 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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В соответствии с постановлением, задачами ВСК является получение полной и достоверной информации о противоправных деяниях правоохранительных органов и отдельных должностных лиц во время соответствующих событий, а также установление конкретных лиц, виновных в организации силового разгона мирных демонстраций, избиении граждан, нападениях на журналистов и препятствовании их профессиональной деятельности.

Также ВСК должна подготовить и направить соответствующие материалы в Генеральную прокуратуру с целью привлечения к ответственности вышеупомянутых лиц.

Председателем ВСК избран депутат от “Батькивщины” Геннадий Москаль.