ВР установила основания и порядок осуществления заочного уголовного производства

Как передает корреспондент УНИАН, за закон внефракционного народного депутата Льва Миримского путем поднятия рук проголосовали 235 народных депутатов.

Законом предусматривается усовершенствование законодательных принципов осуществления уголовного производства и имплементация международных стандартов относительно возможностей осуществления уголовного производства без участия лица, которое уклоняется от явки в органы досудебного расследования или суда.

По закону, заочное уголовное производство будет осуществляться: в случае, если подозреваемый или обвиняемый в совершении уголовного правонарушения уклоняется от явки по вызову в орган досудебного расследования или суда и при этом осуществление уголовного производства признано возможным в его отсутствии, с учетом общих положений и с соблюдением всех процессуальных гарантий для подозреваемого или обвиняемого.

Документом установлено, что лицо, в отношении которого осуществляется заочное уголовное производство, имеет право в любой момент прибыть для непосредственного участия в уголовном производстве, следствием чего является его осуществление в общем порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

С целью недопущения нарушения прав и свобод подозреваемого или обвиняемого предусмотрено, что во время осуществления заочного уголовного производства участие защитника такого лица является обязательным.

Установлено, что если лицом будет доказан факт, что оно не смогло явиться на судебный вызов по уважительным причинам или не смогло сообщить о причинах неявки по уважительным причинам, то это является безусловным основанием для отмены судебного решения, принятого по результатам заочного уголовного производства.

По закону, подозреваемому или обвиняемому, кроме упрощенной процедуры обжалования судебного решения, принятого по результатам заочного уголовного производства, гарантируется право на обжалование такого решения в апелляционном порядке.